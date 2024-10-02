Голосование по выбору граффити для украшения подстанций завершено в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи в проекте "Активный гражданин" выбрали среди молодых художников победителей открытого конкурса граффити "Стены", которые в будущем украсят фасады городских подстанций в 11 столичных округах. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, на Петрозаводской улице появится изображение велосипедной прогулки. За данную работу проголосовали 56% москвичей. Кроме того, 62% голосовавших попросили нанести в 4-м микрорайоне Зеленограда на стены трансформаторной подстанции аквариум с гигантским китом. Также более 60% граждан отдали свой голос за граффити с портретами девушек, которые появятся на Алма-Атинской улице и на Щелковском шоссе. Всего же в рамках конкурса проголосовали свыше 250 тысяч человек.

В 2024 году было представлено около 118 работ, которые были отобраны для голосования профессиональными художниками и победителями предыдущего конкурса. В число участников вошли студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных учреждений Москвы, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты школ граффити, а также все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.

Организатором конкурса является проект "Стены", входящий в проект "Молодежь Москвы" городского комитета общественных связей и молодежной политики. Он направлен на формирование сообщества уличных художников и их привлечение к оформлению арт-пространств в разных районах столицы. Партнером выступила одна из крупнейших электросетевых компаний РФ – ПАО "Россети Московский регион", которая предоставила свои трансформаторные подстанции для нанесения граффити.

Бетонную стену, тянущуюся вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", также украсили граффити. Их посвятили моделям автомобилей и истории предприятия. Помимо этого, там размещены абстрактные рисунки, которые изображают процессы производства.

Над эскизами работали эксперты и коллекционеры, которые следили за исторической правильностью рисунков. Фон украшен изображениями знаковых событий соответствующих эпох. На стене также есть QR-коды, позволяющие узнать об информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологиях, оптике, современных материалах, микроэлектронике, электронной аппаратуре, нанотехнологиях, медицинских технологиях и оборудовании, биофарме.

