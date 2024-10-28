Минздрав РФ уделит особое внимание диагностике ишемической болезни сердца

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Особое внимание в системе здравоохранения планируется уделить диагностическим исследованиям развития ишемической болезни сердца и своевременности хирургического лечения этого заболевания. Об этом заявил замглавы Минздрава России Евгений Камкин.

"К 2030 году в рамках нового проекта мы запланировали проведение более 570 тысяч диагностических исследований ежегодно", – приводит РИА Новости слова замминистра, произнесенные в рамках III Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".

При этом в 2023 году охват пациентов с болезнью системы кровообращения диспансерным наблюдением был зафиксирован на уровне 86,6%.

Камкин напомнил, что модернизация материально-технической базы медицинских организаций будет завершена уже в 2024 году. По его словам, это позволит провести современную реперфузию большему количеству пациентов, страдающих от острых инфарктов миокарда, а также значительно увеличить число проводимых тромбоэкстракций для тех граждан, у которых были выявлены острые нарушения мозгового кровообращения.

Вместе с тем для обеспечения качественного диспансерного наблюдения могут быть применены новые организационные подходы. Так, в 2024 году в России был обновлен порядок диспансерного наблюдения, подчеркнул Камкин. Это было сделано за счет распределения функций терапевтов и кардиологов в зависимости от степени тяжести сердечно-сосудистого заболевания. Минздрав также выделил 13 групп заболеваний, конкретизировал контролируемые показатели, определив при этом частоту и кратность выполнения необходимых методов исследования.

Между тем представители Минздрава предложили изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи гражданам до 2027 года. Ведомство считает необходимым впервые регламентировать нормативные объемы медицинской помощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями в рамках обязательного медицинского страхования. Для этого Минздрав собирается выделить 4,4 миллиарда рублей.