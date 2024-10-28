"Автодор" рекомендовал автомобилистам быть внимательными из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие сутки в утренние часы на дорогах возможен туман. Из-за этого автомобилистам стоит быть внимательными, предупредили представители государственной компании "Автодор" в телеграм-канале.

В компании автомобилистам рекомендовали обозначать свое присутствие на дороге с помощью противотуманных фар, а также держать безопасную дистанцию с идущими впереди машинами и не останавливаться на обочине. Для этого водителям рекомендовали пользоваться площадками для отдыха. Вместе с тем их призвали следить за сообщениями на информационных табло.

В дневное время в понедельник, 28 октября, на трассе М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина" местами прогнозируется дождь. При этом ночью осадков не ожидается. Дожди также могут пройти на участках М-4 "Дон" в районе Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей. Однако в ночь на вторник осадков не прогнозируется на всем протяжении трассы.

Вероятность дождей днем в понедельник есть и на трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток". В ночной период осадки могут пройти на участках трасс, которые проходят по территориям Ленинградской, Московской и Владимирской областей.

Между тем снег и ливни прогнозируются в столичном регионе с понедельника по 3 ноября. При этом уже в ночь на среду, 30 октября, в Москве похолодает до нулевой отметки, а в Подмосковье в это время температура опустится до минус 2 градусов. На этом фоне ожидается слабая гололедица.