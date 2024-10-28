JAD: у людей с тяжелой депрессией мысли блуждают в два раза чаще

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Американские ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе нашли новый симптом тяжелой депрессии – неконтролируемое блуждание мыслей. Об это сообщает телеканал "360" со ссылкой на Journal of Affective Disorders.

В исследовании ученых участвовали 106 взрослых до 40 лет. Одна группа состояла из 53 человек, не имевших в истории болезни психических расстройств, а у других 53 до этого было диагностировано тяжелое депрессивное расстройство. Согласно результатам, участники с депрессией говорили о блуждании мыслей в два раза чаще, чем группа, состоящая из здоровых контрольных лиц.

Отмечается, что у пациентов, рассказавших о подобном симптоме, неконтролируемые мысли часто были о сожалениях и страхах, что, в свою очередь, ухудшало их эмоциональное состояние. По их словам, блуждание мыслей у них имело отрицательную валентность в 42% случаев, в то время как у здоровых участников этот показатель составлял 10%.

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