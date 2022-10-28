Врачи предупредили о последствиях злоупотребления сосудосуживающими каплями

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Врач-кардиолог Александр Мясников и отоларинголог Борис Старосветский назвали последствия чрезмерного использования сосудосуживающих капель во время насморка. Они рассказали об этом в эфире "Россия 1".

Эксперты назвали это распространенной ошибкой. Старосветский предупредил, что частое применение таких капель может привести к медикаментозному риниту – хроническому насморку. Человек уже не сможет нормально дышать без сосудосуживающих препаратов, добавил специалист.

Мясников отметил, что злоупотребление каплями может привести к нарушению ритма работы сердца. Врач рекомендовал использовать сосудосуживающие не более 3–5 дней.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников предупредил, что популярный способ при лечении ОРВИ выпить горячего чая и пропотеть под одеялом является распространенным заблуждением. По его словам, излишнее нагревание тела только увеличит нагрузку на сердце и сосуды.

Он подчеркнул, что утепляться следует только тогда, когда человек действительно испытывает холод или его лихорадит. Эксперт отметил, что при заболевании ОРВИ следует исключить какие-либо банные процедуры и тем более горячие ванны.



"Доктор 24": насморк

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