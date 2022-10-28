В ГД оценили идею изучать языки программирования во всех школах страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала инициативу по изучению языков программирования в школах актуальной с точки зрения импортозамещения. Об этом сообщает RT.

Депутат подчеркнула важность подготовки специалистов в области информационных технологий, но отметила, что обязательная школьная программа уже достаточно перегружена на фоне нехватки преподавателей.

"Особенно тяжело будет найти учителей с такими компетенциями. Да и есть дети, которым понять язык программирования просто не дано", – добавила парламентарий.

По мнению Лантратовой, языки программирования стоит преподавать как профильный предмет, причем в формате допобразования. Приоритет следует отдавать детям с желанием заниматься программированием.

При этом депутат Госдумы отметила, что изменения в программу следует вносить с учетом обсуждения с родительской и педагогической общественностью.

Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс также подчеркнул важность диалога по вопросу запуска изучения языков программирования в школах. Он допустил, что такой предмет может быть более актуален в техникумах и средне-профессиональных учебных заведениях.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник ранее предложил на федеральном уровне ввести в школах изучение языков программирования. По мнению парламентария, такая инициатива поможет детям и расширит компетенции преподавателей.

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