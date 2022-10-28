Психолог назвала лучший подарок для пожилых в День бабушек и дедушек

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Лучший подарок для пожилых родственников в их праздник – внимание и забота. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Евгения Лютова.

В России 28 октября ежегодно празднуется День бабушек и дедушек. Дата считается относительно новой, поскольку ее стали отмечать с 2009 года. День бабушек и дедушек дополняет череду других семейных праздников – День матери и День отца. Выбор пал именно на 28 октября неслучайно. Дело в том, что в конце этого месяца древние славяне отмечали праздник под названием Осенние Деды. Его смысл заключался в укреплении связи с предками.

"В этот день побудьте рядом с вашими бабушками и дедушками. Если нет такой возможности, позвоните по телефону. Главное, делать это с хорошим настроением, не грузить их лишний раз своими проблемами", – советует Лютова.





Евгения Лютова клинический психолог Можно помочь сделать уборку в доме или приготовить любимое блюдо. Рассказать что-то интересное, провести время вместе, поиграть в настольную игру. Если вы планируете дарить что-то материальное, то лучше заранее поинтересоваться, что нужно родственнику.

По словам психолога, пожилым людям важно, чтобы с ними постоянно поддерживали контакт.

"Главная проблема пожилых людей – это, как правило, одиночество. Поэтому важно почаще спрашивать, как у них дела, помнить, проявлять заботу, предлагать помощь. Это обеспечивает пожилым людям уверенность, что они не одни, что у них есть близкие люди, к которым те всегда могут обратиться", – заключила эксперт.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали про самого пожилого пенсионера, проживающего на территории страны. Им оказалась жительница Чеченской Республики, которой исполнилось 128 лет. Она родилась 1 июля 1889 года.



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