ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в России

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Самой пожилой пенсионерке России 128 лет, она проживает в Чеченской Республике. По данным Пенсионного фонда России, женщина родилась 1 июля 1889 года.

Как рассказали RT в фонде, в настоящий момент в России получают пенсию 37 граждан старше 110 лет. Отмечается, что больше всего таких пенсионеров живут в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Также наибольшее число пенсионеров, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что более 50 процентов опрошенных службой исследований HeadHunter считают нынешний пенсионный возраст оптимальным. За снижение высказались 35 процентов. Повысить же его согласились 6 процентов работников.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В среднем те, кто считал необходимым повышение пенсионного возраста, оптимальной называли планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин.

Дмитрий Медведев заявил, что правительство внесет предложения по изменению пенсионного возраста в Госдуму в ближайшее время. Он пообещал, что власти найдут способ не разбалансировать пенсионную систему и не создавать негативных настроений в обществе.