Врач объяснила, почему недосып заставляет человека переедать

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Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, почему недосып заставляет человека переедать. Об этом сообщает Life.ru.

По словам эксперта, любой хронический недосып приводит к стрессу, а он, в свою очередь, влияет на повышение уровня кортизола – гормона стресса, а также замедление работы организма. В данном случае замедляется и метаболизм, что сказывается на наборе килограммов.

Зяблова отметила, что многие нередко испытывают эмоциональный голод, вследствие чего происходит заедание стресса и переедание. Кроме того, испытывая стресс, человек часто хочет есть более вредную и жирную пищу, в том числе сладости и фастфуд.

При этом, как подчеркнула врач, есть и обратная ситуация: если человек во время стресса не хочет есть, то недосып будет приводить к уменьшению веса.

"Поэтому недосып сам по себе – это одна из причин стресса, а переедание – это следствие попытки организма избавиться от него. Поэтому не стоит винить только недосып, возможно, он является следствием более масштабных проблем", – заключила медик.

Ранее глава медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович рассказал о последствиях затяжного стресса и перечислил, какие анализы помогут его выявить. По его словам, в данном случае важны анализы на гормоны надпочечников и ТТГ и гормонов щитовидной железы. Кроме того, уточнял врач, необходимо сделать липидограмму и коагулограмму.

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