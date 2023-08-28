Врач назвала сухофрукт, который замедляет старение

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Темный изюм обладает антиоксидантными свойствами и замедляет старение. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Изюм, особенно темный, содержит много антиоксидантов. Потому что сам виноград богат полифенолами – антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс.

Кроме того, изюм, как и все сухофрукты, богат калием и магнием. "Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма. Магний понижает давление, улучшает состояние костей, успокаивает. Он расслабляет и гладкую маскулатуру, способствует нормальной работе кишечника", – уточнила эксперт.

Однако нужно помнить, что изюм содержит много сахара, поэтому его не следует употреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, заключила врач.

Ранее россиянам дали советы по выбору фиников. Отмечается, что они должны быть не вымоченными, а именно высушенными. В противном случае существует риск, что за время транспортировки на плодах образовалось большое количество грибков и бактерий. Кроме того, рекомендуется отдавать предпочтение темным финикам, так как глубокий цвет говорит об их зрелости.

