17:58Общество
Врач назвала сухофрукт, который замедляет старение
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Темный изюм обладает антиоксидантными свойствами и замедляет старение. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Кроме того, изюм, как и все сухофрукты, богат калием и магнием. "Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма. Магний понижает давление, улучшает состояние костей, успокаивает. Он расслабляет и гладкую маскулатуру, способствует нормальной работе кишечника", – уточнила эксперт.
Однако нужно помнить, что изюм содержит много сахара, поэтому его не следует употреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, заключила врач.
Ранее россиянам дали советы по выбору фиников. Отмечается, что они должны быть не вымоченными, а именно высушенными. В противном случае существует риск, что за время транспортировки на плодах образовалось большое количество грибков и бактерий. Кроме того, рекомендуется отдавать предпочтение темным финикам, так как глубокий цвет говорит об их зрелости.
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