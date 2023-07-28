В ГД не поддержали идею упростить разводы для некоторых пар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб считает, что отказываться от месячного срока ожидания регистрации развода не нужно, поскольку в это время у пар есть возможность помириться. Своим мнением она поделилась в беседе с RT.

"Иногда бывают такие ситуации, когда молодые люди не могут справиться со своими эмоциями. А месяц – как раз тот период, когда можно одуматься, не наломать дров, вернуться к семейной жизни и потом, что называется, даже дожить до золотой свадьбы", – сказала парламентарий.

Она заметила, что на данный момент нет препятствий для того, чтобы сократить процедуру и до одного дня, но тогда возникнут ситуации, когда один из супругов сгоряча подает на развод, а на следующий день уже ничего не может исправить.

С предложением упростить процедуру развода для пар без совместного имущества и детей ранее выступил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, в случае когда какие-либо обременения отсутствуют, месяц является слишком большим сроком для оформления расставания.

