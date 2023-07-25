Врач объяснила, в каких случаях любовь становится болезнью

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Нарушения сна, преследование партнера и полная концентрация на его жизни считаются не любовью, а психическим расстройством. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог Тамара Гелашвили.

По ее словам, в международной классификации болезней под кодом F63.9 есть состояние "расстройство привычек и влечение неуточненное". Это психиатрический диагноз, когда любовь становится навязчивой идеей.





Тамара Гелашвили врач-эндокринолог В таком случае человек перестает спать, у него нарушается сердечный ритм, могут появиться аллергические реакции. Постоянно возникает идея о том, что ему нужно увидеть объект, к которому он якобы испытывает любовь. Он становится полностью сфокусирован на нем.

Эксперт отметила, что, даже если у объекта обожания есть вторая половинка или семья, "заболевший" может пытаться разрушить это.

"Он считает, что партнер может быть счастлив только с ним. Все это уже является патологией. Когда человек не может контролировать свои эмоции, жизнь становится ему неинтересной, и весь фокус падает на объект, к которому он испытывает любовь. У людей с психическим заболеванием начинается чувство собственности. Им хочется закрыть партнера дома и держать только при себе. Это маниакальное состояние", – объяснила врач.

Многие также уверены, что любовь – исключительно гормональное состояние, однако это не совсем так. Хотя это чувство действительно влияет на гормональную систему человека, отметила Гелашвили.





Тамара Гелашвили врач-эндокринолог Когда мы влюбляемся, в мозг попадает информация, которая дает нашим надпочечникам команду вырабатывать адреналин. От этого при виде объекта любви начинается учащенное сердцебиение. За это еще отвечает дофамин. То есть мы сигнализируем надпочечникам: они дают приказ сердечно-сосудистой системе, они же вырабатывают и кортизол, который увеличивает выработку глюкозы и дает организму энергию.

"Поэтому сказать, что любовь – это только биохимические процессы, не совсем верно. Именно нервная система дает толчок гормональной", – рассказала эндокринолог в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, по некоторым исследованиям, у этого чувства есть "срок годности", отметила врач.

"По последним данным, любовь живет от полутора до четырех лет. Но здесь скорее речь идет о влюбленности и гормональных всплесках. Если супруги живут вместе длительное время, то это уже гораздо больше, чем гормональные изменения и стук сердца, который возникает на фоне выработки адреналина. Это и есть настоящая любовь", – заключила специалист.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, почему объятия благоприятно влияют на здоровье. По ее словам, во время таких прикосновений в коже активизируются определенные рецепторы. Благодаря им улучшается настроение, повышается уровень эндорфинов. Они в свою очередь способствуют укреплению иммунитета. Кроме того, объятия полезны для сердечно-сосудистой системы.