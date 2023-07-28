В России могут упростить процедуру развода для пар без совместного имущества и детей

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В РФ хотят упростить процедуру развода для пар, которые не имеют совместного имущества и детей. С инициативой выступил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом пишет RT.

Он уже направил соответствующее письмо главе Совфеда Валентине Матвиенко. Как отметил Орлов, действующие нормы устанавливают, что пары, подавшие заявление на развод, должны ждать не менее месяца, чтобы их брак был расторгнут официально.

Однако часто у пар, желающих разорвать отношения, нет совместно нажитого имущества и детей, заметил он. В такой ситуации отсутствует предмет спора, и месяц является слишком долгим сроком для рассмотрения, подчеркнул Орлов.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты в части наделения супружеских пар, которые подали заявление на развод по обоюдному согласию и не имеют общего имущества и детей, правом зарегистрировать расторжение брака в течение семи календарных дней с момента подачи соответствующего заявления", – написал он в письме.

Ранее юрист по семейным делам Назар Назаров рассказал, как суд решает, с кем ребенок останется после развода. Он призвал отказаться от заблуждений, что детей всегда оставляют с матерью, если супруги расходятся, поскольку и мужчина, и женщина равны в правах в такой ситуации.

Эксперт отметил, что мнение детей учитывается, однако оно не является решающим. Суд принимает окончательное решение после анализа привязанности ребенка к родным. Для этого назначается психологическая экспертиза. В процессе рассмотрения дела могут приниматься документы из детского сада или школы, а также из медучреждений, в которых отмечается, кто из родителей занимается развитием ребенка и его здоровьем.



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