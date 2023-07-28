В ГД внесли проект о лишении свободы на срок до трех лет за взятки до 10 тыс

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до трех лет и ограничение свободы на срок до четырех лет за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, будет грозить до 3 лет лишения свободы и до 4 лет ограничения свободы", – написал он в своем телеграм-канале.

Между тем парламентарий пояснил, что к лицам, совершившим коммерческий подкуп, также будет применяться конфискация имущества. Подобная мера, по его словам, позволит покрыть ущерб, нанесенный потерпевшим.

Ранее экс-замглавы Минцифры РФ Максима Паршина отправили в СИЗО по делу о крупном взяточничестве. Решение об этом было принято после рассмотрения судом апелляционного представления по уголовному делу экс-чиновника. Его обвинили в получении взятки на сумму 3,5 миллиона рублей в одном из столичных ресторанов.



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