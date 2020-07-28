Синоптики рассказали о погоде в столице во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во вторник, 28 июля, в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус.
"Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами грозы. +26... +28 – в центре столицы, +24... +29 – в Подмосковье", – рассказал Леус РИА Новости.
Он отметил, что ветер подует южный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что больше всего осадков, по прогнозам метеорологов, может выпасть в четверг – до 20 миллиметров. Синоптики отмечают, что в последний день июля температура воздуха понизится до +22–24 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что в пятницу температура воздуха в столице понизится на 6–8 градусов. Он указал, что в этом году погода проявляет несогласие с климатом, а похолодание продлится до 1 августа и после.
В Москве за пару часов выпала почти месячная норма осадков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: