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Общество

08:27

Синоптики рассказали о погоде в столице во вторник

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во вторник, 28 июля, в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус.

"Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами грозы. +26... +28 – в центре столицы, +24... +29 – в Подмосковье", – рассказал Леус РИА Новости.

Он отметил, что ветер подует южный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что больше всего осадков, по прогнозам метеорологов, может выпасть в четверг – до 20 миллиметров. Синоптики отмечают, что в последний день июля температура воздуха понизится до +22–24 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что в пятницу температура воздуха в столице понизится на 6–8 градусов. Он указал, что в этом году погода проявляет несогласие с климатом, а похолодание продлится до 1 августа и после.

В Москве за пару часов выпала почти месячная норма осадков

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