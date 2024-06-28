Уголовное дело возбуждено против Тамары Эйдельман за реабилитацию нацизма

Фото: телеграм-канал "Уроки истории с Тамарой Эйдельман" (Тамара Эйдельман признана иноагентом в РФ)

Уголовное дело возбуждено против Тамары Эйдельман (признана иноагентом в РФ) по статье "Реабилитация нацизма", сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Столичное ведомство начало проверку по Эйдельман 21 июня. Тогда правоохранители нашли в Сети публичный канал Эйдельман, где она выразила неуважение защитникам Отечества и дню воинской славы РФ. Ее заподозрили в возбуждении ненависти и вражды.

Вместе с ней под проверку подпали Яна Троянова и Елизавета Гырдымова (Монеточка), которые также признаны иноагентами в РФ. Первая сделала публичное заявление, "выражающее и формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским", обосновывающее насилие против граждан РФ.

При этом певицу Монеточку начали преследовать по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". Ранее она уже дважды привлекалась к административной ответственности за несоблюдение своего статуса, продолжая распространять сообщения без указания, что является иноагентом.

