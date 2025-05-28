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28 мая, 14:26

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Геммолог Жидков опроверг лечебные свойства терагерца

Геммолог раскрыл правду об украшениях из терагерца

Фото: 123RF/nilswey

Изделия из терагерца в целом не приносят владельцам ни вреда, ни пользы, так как являются продуктами маркетинга. Однако в ряде случаев они могут спровоцировать аллергию, рассказал Москве 24 эксперт-геммолог, член Национальной Геммологической Ассоциации Владимир Жидков.

Читатель Москвы 24 пожаловался на сильную аллергическую реакцию на изделие из терагерца. По его словам, когда он надел украшения, у него поднялась температура, покраснела кожа и "вышли наружу вены".

В Сети можно встретить информацию, что терагерц – натуральный камень, который обладает в том числе лечебными свойствами. Однако, по словам Владимира Жидкова, это не так.

"Терагерц – это сплав различных металлов, своеобразных отходов производства. Такой "камень" придумали исключительно в маркетинговых целях", – сказал геммолог.

На рынке уже все изъезжено, куплено и продано. Если раньше был дефицит, например, драгоценных камней, то сейчас нехватки товаров нет. Следовательно, нужно "выбросить" на рынок нечто новое.
Владимир Жидков
эксперт-геммолог, член Национальной Геммологической Ассоциации

Эксперт добавил, что ранее по такому принципу стал популярен нейзильбер – сплав меди, никеля и цинка, похожий на серебро. Известность получил и муассанит – искусственный бриллиант, который оказался очередным химическим соединением. Теперь этот список продолжил терагерц.

"Этот сплав не обладает какими-либо свойствами, в том числе лечебными. Он вообще не приносит ни вреда, ни пользы", – указал геммолог.

Однако на подобные сплавы могут наносить краску, напыление и другие компоненты, способные вызвать индивидуальную непереносимость. Следовательно, в некоторых случаях может появиться аллергическая реакция, сказал Жидков.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что антибиотики, обезболивающие и антигистаминные препараты могут вызвать аллергию во время нахождения на солнце. Она сопровождается покраснением кожи, зудом и отеком.

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