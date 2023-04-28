Психолог объяснила, как детям отвечать на грубость взрослых

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Ребенок может понять плохое обращение к нему тогда, когда взрослые объяснят ему, как следует выстраивать нормальное общение. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога и психоаналитика Веру Золотых.

"Делать это можно на собственном примере, признавая свои ошибки, если мы вдруг срываемся и переходим границы. Например, сказать: "Прости, вчера я была груба с тобою – это недопустимо". Еще один важный навык в этой ситуации – это умение озвучивать свои чувства", – объяснила она.

Если ребенок осознает влияние грубости и бестактности, то он сможет сказать об обиде и постоять за себя, указала специалист. По словам эксперта, иногда можно задать вопрос. Например, ребенок может спросить о причине раздражения взрослого. Золотых обратила внимание также на то, что детям необходимо приобрести устойчивость к оценкам других людей.

"Ребенку важно обозначать, что грубость и бестактность взрослого чаще всего не связана с ребенком, не он тому причина. Можно вместе поразмышлять о том, что стало причиной крика учителя или его грубости по отношению к ребенку", – резюмировала психолог.

Ранее психолог Юлия Токарчук сообщила, что родители иногда обижают или задевают чувства своего ребенка, однако им следует знать, как быть дальше. Специалист объяснила, что когда родители приносят извинения ребенку, то показывают ему модель поведения, при которой человек признает свои ошибки и думает о чувствах других.

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