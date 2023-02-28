Терапевт рассказала, при каких заболеваниях нежелательно поститься

Фото: depositphotos/ovelymama

Пожилым, а также людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит осторожно подходить к вопросу соблюдения Великого поста. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Специалист отметила, что соблюдение поста не показано тем гражданам, у которых имеются проблемы со здоровьем.





Татьяна Романенко врач-терапевт При сахарном диабете нарушается регуляция уровня глюкозы в крови. Пост предполагает отказ от белков животного происхождения. В рационе будет много углеводной пищи, поэтому поститься при диабете нежелательно. Если вы все же собираетесь придерживаться поста, надо обсудить это с лечащим врачом.

Кроме того, по возможности не стоит поститься людям, имеющим недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом, чтобы не спровоцировать обострение. В частности, речь идет про заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, например язвенную болезнь. К противопоказаниям относится и воспаление поджелудочной железы (панкреатит). Также заболевания печени и желчевыводящих путей.

"В этом случае поститься, наверное, нецелесообразно или нужно обсудить с лечащим врачом вопрос рациона. Насыщение диеты углеводами может привести к обострению тех хронических заболеваний органов пищеварения, которые уже есть", – объясняет Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть какие-то заболевания кишечника. Пост – это большое количество растительной пищи. Это может неблагоприятно сказаться на работе кишечника, спровоцировать болевой синдром, обострение колита, если в анамнезе есть такой недуг. Это не абсолютное противопоказание, но нужно вопрос диеты, наверное, обсудить с лечащим врачом.

Возрастной категории граждан также стоит с осторожностью подойти к посту. "Люди пожилого возраста часто страдают нарушением именно белкового обмена, есть недостаток мышечной массы. Мы очень аккуратно корректируем рацион. Обязательно в меню пожилых должны быть продукты белкового происхождения. Здесь тоже нужно осторожно подходить к вопросу поста и исключения из рациона продуктов животного происхождения", – комментирует врач.

Также лучше не поститься людям с обострениями хронических заболеваний и тем, кто выздоравливает после тяжелой инфекции. Помимо того, не рекомендуется вводить ограничения в еде детей и подростков до 18 лет, поскольку растущему организму требуется большое количество витаминов и белков животного происхождения.





Татьяна Романенко врач-терапевт У беременных женщин ни о каком соблюдении поста речи не идет. Им необходимо поступление в организм достаточного количества питательных веществ и мяса, потому что анемия – частый спутник беременности.

Ранее россиянам посоветовали не рассматривать пост как возможность сбросить лишний вес. Распрощаться с ним получится, но за счет потери мышечной ткани, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова. По словам эксперта, постная система питания не является предпочтительной, когда речь идет именно о похудении. Существуют многие другие варианты диет, которые более полезны для здоровья.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!