Депутат Госдумы Брыкин призвал признать "перебежчиков" иноагентами

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Николай Брыкин предложил признавать "трусов–перебежчиков" иноагентами. Об этом написал в своем телеграм-канале.

"Я уже неоднократно говорил о том, что с начала СВО, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы–перебежчики, они же – предатели Родины", – заявил он.

По словам депутата, некоторые из этих граждан, находясь за границей, продолжают зарабатывать деньги в России и "вытягивать их из нашей экономики". Брыкин считает, что каждый житель России задается вопросом "что же будет с этими позорниками дальше?". Депутат также вопрошает, есть ли у уехавших граждан совесть.

Брыкин выразил намерение инициировать закон о признании таких граждан иноагентами. Кроме того, депутат назвал их "паразитами" и высказал надежду, что "путь обратно им будет заказан".

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что власти России еще не сформировали позицию по налогообложению для работающих из-за рубежа россиян. Он считает, что главной идеей будущего законопроекта станет оплата налогов без негативных к этому стимулов.

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