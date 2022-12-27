Ученые обнаружили у женщин способность слышать запах одиноких мужчин

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Специалиста Университета Маккуори в Австралии в ходе эксперимента выяснили, что женщины способны отличать запахи одиноких и состоящих в партнерстве мужчин. Об этом сообщает "Газета.ру".

В исследовании принимали участи 82 женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Каждая из них должна была оценить лица и запахи тела шести неизвестных мужчин, трое из которых одиноки. В итоге запахи холостых мужчин оказались для них более сильными, а их лица они оценивали как более мужественные.

Ученые связывают это со способностью женщин определять уровень тестостерона у потенциального партнера: у состоящих в отношениях мужчин он обычно ниже. Это эволюционно обосновано выгодами для женщин, поскольку одинокий мужчина способен дать больше ресурсов и времени.

Ранее израильские ученые выяснили, что на возникновение сильных романтических чувств уходит не менее двух минут. Признаки влюбленности они выявляли по объективным физиологическим признакам.

Так, о романтических чувствах может свидетельствовать учащенное сердцебиение или копирование поз партнера.



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