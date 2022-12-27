Главный диетолог России посоветовал соблюдать меру в приеме еды за новогодним столом

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Главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян посоветовал соблюдать меру в приеме пищи за новогодним столом.

"На Новый год – никаких ограничений. Что хочется, то и есть, имея чувство меры. Попробовать интересное, получить новые вкусовые ощущения – это же часть нашей культуры, часть нашей жизни. Мы ждем этот день, мы хотим его отметить, позвать друзей", – сказал Тутельян.

Врач отметил, что за праздничным столом можно себе позволить бокал шампанского при отсутствии проблем со здоровьем.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 посоветовала воздержаться от употребления холодца при подагре, панкреатите и камнях в почках. Кроме этого, она порекомендовала не есть холодец при наличии панкреатита, чтобы не усугублять заболевание. Дюваль добавила, что тем, у кого нет противопоказаний, лучше употреблять холодец вместе с острыми специями и соусами, чтобы легче его переваривать.

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