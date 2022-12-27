Россияне в два раза чаще смотрели телевизор в 2022 году

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В 2022 году жители России в два раза чаще смотрели федеральные каналы. Если в 2021 году общее время просмотра составляло 280 миллионов часов, то сегодня эта цифра достигает 522 миллионов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты исследования платформы Movix.

Самыми популярными телеканалами в уходящем году стали "Россия 1" и Первый канал, на них россияне потратили 44 и 41 миллион часов соответственно. Также в тройку попал ТНТ (30 миллионов часов).

В топе передач оказались информационно-аналитические программы и общественно-политические ток-шоу. На них зрители не пожалели 65,8 миллиона часов. Развлекательный контент россияне смотрели почти 78 миллионов часов, что на шесть миллионов больше, чем в 2021 году.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу увеличить в сетке вещания число программ, фильмов и сериалов, направленных на сохранение традиционных ценностей.

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