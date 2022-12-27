Минобороны предложило повысить предельные зарплаты главам предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобороны России предложило повысить предельные зарплаты главам федеральных государственных унитарных и казенных предприятий, подчиняющихся ведомству. Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что оклад директора, гендиректора и начальника должен составлять от 8,5 до 12,75 МРОТ. При этом должно соблюдаться правило по соотношению зарплат руководителей в кратности восьми. В настоящее время действующий приказ подразумевает соотношение в кратности пяти.

В качестве вознаграждения к окладу руководителям ФГУП предлагается выплачивать квартальные премии, максимальный размер которых не должен превышать пяти окладов. Оплата труда руководителей предприятий должна осуществляться за счет собственных, а не бюджетных средств, следует из пояснительной записки к документу.

По данным Минобороны, в 2021 году средний заработок, например, директора ФГУП "Оборонпромэкология" составил 443,8 тысячи рублей в месяц, "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" – 552,3 тысячи рублей. Среднемесячная зарплата начальника Московского суворовского военного училища в прошлом году составила 222,9 тысячи рублей, трех его заместителей – от 161,2 до 180,2 тысячи рублей.

Ранее выяснилось, что идеальный ежемесячный доход для россиян в 2023 году должен составлять около 135 тысяч рублей. При этом средний ожидаемый доход в месяц, по мнению жителей РФ, составит около 84 тысяч рублей. По личным ожиданиям россиян больше всего будут получать специалисты сферы транспорта (92 тысячи рублей), строительства (90 тысяч), индустрии красоты (86 тысяч) и IT (83 тысячи).



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!