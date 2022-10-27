В Москве за сутки выявили 928 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве еще 928 человек заразились COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в столице госпитализировали 106 человек. Еще 12 граждан скончались, а 675 выздоровели.

В общей сложности с начала пандемии в Москве выявили 3 228 037 случаев заражения коронавирусом. При этом 3 037 154 пациента выздоровели, а 46 574 скончались.

В России же за сутки обнаружили 7 849 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в РФ болезнь удалось побороть 12 040 пациентам. Умерли от коронавируса в стране за минувшие 24 часа 80 человек. С начала пандемии коронавируса в России было выявлено 21 402 209 случаев заражения коронавирусом.



Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса

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