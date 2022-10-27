Названа частая ошибка при лечении анемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-гематолог Светлана Бычкова раскрыла главную ошибку при лечении анемии. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт уточнила, что разные виды данного заболевания требуют разных исследований, именно поэтому нужно как сдать анализ крови, так и сделать обследование ЖКТ, а также записаться к гинекологу и иммунологу.

"В наше время очень активно смотрят ферритин и предлагают его лечить. Но ферритин никто не лечит, лечить надо болезнь. Приходит много пациентов, которые говорят, что все нормально, только сниженный ферритин, полечите его. Это неправильно", – объяснила врач.

Обращая внимание на анализ крови, специалист указала, что его нужно сделать с подсчетом числа ретикулоцитов. Врач отметила, что следует провести анализ формулы крови, биохимических значений, в том числе билирубинов с фракциями.

Бычкова подчеркнула, что важно также и изучить показатели обмена железа, в которое входит сывороточное железо, процент насыщения трансферрина железом, общая железосвязывающая способность, а также латентная железосвязывающая способность и ферритин.

Ранее врач-эксперт компании "Гемотест" Екатерина Кашух заявила, что недостаток железа обычно сопровождается выпадением волос, ломкостью ногтей, повышенной утомляемостью и головокружением. Чтобы решить проблему, врач рекомендовала включить в рацион больше мяса и печени, яблок, кураги и гранатов, а также чечевицы и шпината.



"Доктор 24": железная диета против анемии

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