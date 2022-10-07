Врач рассказала о причинах и симптомах дефицита железа в организме

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Каждая десятая женщина в России страдает от дефицита железа, часто это вызвано обильной менструацией, воспалительными заболеваниями и даже беременностью. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на врача-эксперта компании "Гемотест" Екатерину Кашух.

Специалист объяснила, что недостаток железа обычно сопровождается выпадением волос, ломкостью ногтей, повышенной утомляемостью и головокружением. Причин у этого может быть много: от больших кровопотерь во время менструации и кровотечений в ЖКТ при климаксе до повышенной потребности в этом микроэлементе из-за развития плода во время беременности. Кроме того, железо может просто не всасываться в организм из-за различных болезней. А иногда причина кроется просто в несбалансированной диете.

Чтобы решить проблему, врач рекомендовала включить в рацион больше мяса и печени, яблок, кураги и гранатов, а также чечевицы и шпината. При этом лучше всего усваивается железо из продуктов животного происхождения, поэтому особо тщательно за своим питанием следует следить вегетарианцам.

Важно не допустить развития анемии, отмечает Кашух. Для этого ежегодно нужно сдавать клинический анализ крови. При необходимости врач назначит БАДы и лекарства.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что цинк стимулирует иммунитет и помогает предотвращать развитие вирусных инфекций. При этом он призвал с осторожностью принимать этот микроэлемент, поскольку его избыток вредит всасыванию меди, что гораздо хуже, чем недостаток цинка.



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