В Госдуме предложили запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой не разрешать продавать крепкий алкоголь в микротаре. Об этом сообщает RT.

"Прошу вас изучить возможность наложения полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре, а также внедрения принципа розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях торговых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя", – говорится в обращении на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В РФ на сегодняшний день, как уточнил парламентарий, взят курс на оздоровление народа и борьбу с вредными привычками. Однако, по его словам, в стране в настоящее время существует такая проблема, как чрезмерная доступность и наглядность спиртного в магазинах.

"Практически в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже "микродозы" крепкого алкоголя емкостью 50–100 граммов", – пояснил депутат.

Он уточнил, что маленькие бутылочки и одноразовые стаканчики, наполненные спиртным, вызывают спонтанную покупку у посетителей, а также развивают терпимость к употреблению алкоголя.

Ранее сообщалось, что отечественные производители спиртного призвали запретить параллельный импорт алкоголя из-за ввоза в РФ контрафакта. В Госдуме же выступили против данной инициативы. Уточнялось, что это явление обернется как сокращением ассортимента, так и снижением конкуренции на рынке, что в свою очередь приведет к необоснованному удорожанию отечественной продукции.



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