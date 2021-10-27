Кабмин выделил более 47 млрд рублей на выплаты по временной нетрудоспособности

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Правительство РФ направило более 47,1 миллиарда рублей на выплату социальных пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Свыше 47,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий <...> в IV квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства уточнили, что необходимость выделения дополнительных средств на данные цели связана с текущей ситуацией с COVID-19 и распространением сезонных инфекций, из-за которых в России наблюдается значительный рост сезонной заболеваемости. Эти факторы оказывают нагрузку на бюджет.

"Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты", – заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит порядка 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого бизнеса и социально ориентированным НКО в связи с пандемией и введенными из-за нее ограничениями. Данные меры затронут около 3 миллионов человек.