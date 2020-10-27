Вирусолог призвал выбирать на Хеллоуин стилизованные медицинские маски

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Маскарадные маски, которые обычно используются для Хеллоуина, не защищают от заражения коронавирусом. Об этом в интервью Москве 24 заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский.

"Эти маски не для этого предназначены... Ему следует надеть обычную маску, раз уж он идет на праздник, а удержаться сложно будет, будет очень трудно соблюдать дистанцию и другие меры, а это нужно делать, к сожалению", – объяснил эксперт.





Алексей Аграновский вирусолог Наши медицинские маски уже могут служить частью костюма, и даже можно что-то оригинальное придумать. Сочетание этих двух элементов, например какой-нибудь маски с клювом средневекового врача и нескольких слоев ткани, закрывающих нос, рот, – все это можно скомпоновать оригинально. Я бы рекомендовал так делать.

Ранее партия "Коммунисты России" попросила Госдуму запретить продажу карнавального костюма коронавируса перед Хеллоуином. По словам исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича, такой наряд в первую очередь оскорбляет память тех, кто погиб от COVID-19.

В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с Москвой 24 выразил сомнение, что костюмы коронавируса в преддверии Хеллоуина будут пользоваться спросом у россиян.

По мнению парламентария, надев такой костюм на Хеллоуин, можно "накликать беду".

"Для тех, кто уже купил, – ну пусть это будет на их совести. К тому же наряжаться в такие костюмы – ну это действие может возыметь материальную силу, как и слово", – объяснил он.