Директор московской школы рассказал о решении добровольно мобилизоваться

Муниципальный депутат от "Единой России" и директор столичной школы № 1794 Александр Чуфистов рассказал Москве 24 о своем решении добровольно мобилизоваться.

Он подчеркнул, что уже имеет необходимый опыт, поскольку в прошлом служил в артиллерии. В 2011 году Чуфистов был старшим наводчиком и заместителем командира взвода артиллерийской разведки в части постоянной боевой готовности.

"Изначально принял решение, что отправлюсь служить в вооруженные силы. У меня служил отец, у меня служил старший брат, я служил. И вот 29 сентября я отправляюсь в распоряжение Вооруженных сил Российской Федерации", – сообщил он.

Отмечается, что еще до начала частичной мобилизации в России несколько тысяч москвичей отправились участвовать в спецоперации добровольно. По возвращении домой они смогут занять прежнее место на работе, соответствующий закон уже приняла Госдума. Кроме того, они и их семьи получат дополнительную поддержку от города.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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