Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман и ухудшение видимости ожидаются в ночь на 28 августа в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров", – отметили в сообщении.

Водителям порекомендовали были внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели.

По его словам, в столице переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми. Согласно предварительным прогнозам, сентябрь ожидается на два градуса теплее климатической нормы.

Синоптики прогнозируют заметное потепление в Москве