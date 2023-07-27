Врач перечислила препараты, которые не стоит принимать на ночь

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Часто люди, принимая лекарства, не задумываются о времени их приема, однако в некоторых случаях от этого фактора зависит эффективность препарата. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-невролога Наталью Тараненко.

Так, на дневное время лучше перенести прием лекарств, стимулирующих центральную нервную систему. К ним, например, относятся некоторые противопростудные и противоаллергические средства, а также препараты, содержащие кофеин. Дело в том, что они способны спровоцировать бессонницу, которая чревата более тяжелыми последствиями для организма.

Кроме того, перед сном следует отказаться от приема препаратов для похудения, лекарств с содержанием спирта, поскольку последний нарушает фазы сна, а также диуретиков, которые стимулируют мочеиспускание.

Тем не менее, отмечает Тараненко, есть лекарства, которые, наоборот, лучше принимать на ночь. В их числе различные средства для расслабления мышц, некоторые медленнодействующие лекарства, например предназначенные для снижения холестерина статины, а также, собственно, препараты от бессонницы.

Ранее врач-терапевт Дарья Волкова рассказала, что иногда медики могут прописывать пациентам препараты не по назначению. По ее словам, такой метод называется офф-лейбл. К нему, например, прибегают при лечении медикаментозно-индуцированной головной боли, назначая антидепрессанты.

