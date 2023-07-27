Врач рассказала, какое количество сыра принесет пользу здоровью

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Употребление 50 граммов сыра в день может принести пользу организму. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Норма потребления сыра – где-то 50 граммов в день. Сыр – хороший концентрат кальция и белка. Кальций полезен для наших костей, а молочный белок, который легко усваивается, – это строительный материал для организма", – пояснила специалист.

Кроме того, сыр считается хорошим источником витамина D, которого многим не хватает, добавила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Сыр содержит триптофан. Это аминокислота, из которой производятся мелатонин и серотонин. Мелатонин помогает нам хорошо засыпать. Он является внутренним антиоксидантом и предотвращает возрастные заболевания. Серотонин обеспечивает нам нормальное настроение.

"Молочный жир в составе этого продукта в умеренных количествах будет помогать организму вырабатывать гормоны. В сыре есть и витамин A. Это зрение, иммунная система, укрепление слизистых, здоровье кожи, волос и ногтей", – заключила эксперт.

Ранее наиболее полезным для организма сыром был назван адыгейский. Отмечается, что в нем по сравнению с другими сортами содержание соли и жира ниже. Вместе с тем по количеству кальция в составе адыгейский не уступает другим видам сыра.

