Врач рассказал, почему мужчинам нужно плакать

Российский врач объяснил, почему мужчинам нужно плакать

Мужчинам необходимо давать волю своим чувствам ради психического здоровья, рассказал врач-психиатр Евгений Фомин, передает телеканал Москва 24.

По словам специалиста, плач является эффективным средством для борьбы со стрессом – слезы помогают побороть негативные эмоции.

Фомин отметил, что мужчинам, которые сдерживают свои слезы, сложнее пережить тяжелую жизненную ситуацию. Кроме того, со слезами из организма выходят токсины и вещества, стимулирующие стресс, отметил врач.

Психиатр, невролог Ольга Котова ранее рассказала, что много еды и алкоголя не помогут справиться со стрессом. Психотерапевт подчеркнула, что одним из профессиональных методов психотерапии является отвлечение от внутренних эмоций на что-то внешнее. Ко всему прочему, преодолеть стресс помогают тактильные ощущения.

