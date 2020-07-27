В Госдуме оценили предложение добавить новую статью в Уголовный кодекс

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков в беседе с Москвой 24 заявил, что не видит смысла в разработке новой статьи Уголовного кодекса "Налоговое мошенничество".
"У нас принципиально новых статей и не попадает в Уголовный кодекс в последние годы. Это обычно что-то такое, что отпочковывается от других составов, ранее бывших составов... Все-таки у нас понаделали и так много мошенничеств (статей. – Прим. ред.), запутались окончательно... Сейчас еще одна будет. Не знаю, может быть, предполагается вменять такие действия, о которых мы ничего не знаем... Неизвестно, о чем там конкретно идет речь, надо почитать, может быть, там и есть что-то такое, что нам неведомо", – объяснил парламентарий.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс о налоговом мошенничестве.
Зампредседателя Следственного комитета РФ генерал-полковник Елена Леоненко при этом подчеркнула, что этот вопрос пока обсуждается и говорить что-то конкретно по нему рано.
Она напомнила, что традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи Уголовного кодекса – с 198 по 199.2 – и добавляется статья 159, то есть мошенничество. По словам Леоненко, как правило, событие такого преступления связано с незаконным возмещением НДС из бюджета.
Уточняется, что законопроект разрабатывали Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.
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