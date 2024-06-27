Директор Театра Российской армии встретилась с участниками боевых действий в Афганистане

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская приняла участие во встрече с участниками боевых действий в Афганистане и членами их семей, которая состоялась в КЦ "Онежский", сообщает Агентство "Москва".

"Спасибо вам большое за то, что вы с нами, за то, что вы смогли выдержать, за то, что вы – наши герои, настоящие мужчины. Сейчас наступило время новых подвигов, и это время с 2022 года, с 24 февраля, открывает и открывает нам все новых и новых героев", – обратилась к присутствующим Авимская.

Она рассказала о деятельности театра и поддержке, которую он оказывал и оказывает военнослужащим.

"Главная миссия нашего театра – это воспитание молодых ребят, воспитание любви к Родине. Сегодня наступило время героев. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, уважаемые мужчины, бойцы, спасибо, что вы есть", – добавила директор театра.

Ранее руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова во время встречи с членами молодежной палаты столичного района Зюзино заявила о намерениях собрать восемь тонн гумпомощи для новых регионов. Как она указала, помощь предназначается для участников спецоперации и их семей, а также для жителей новых регионов. Любой желающий может принести продукты и лекарства.

