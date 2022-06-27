Москвичи могут подать заявление о признании садового дома жилым онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале mos.ru заработала функция, позволяющая подать заявление о признании садового дома жилым. Услуга будет полезна в том случае, если собственник дома хочет зарегистрироваться в нем для постоянного проживания. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Уточняется, что также доступна и обратная процедура – признание жилого дома садовым.

"Корректно заполнить электронную форму пользователям помогут информационные блоки с подсказками", – приводится сообщение пресс-службы на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что садовый дом предназначен для сезонного использования, однако, если он будет признан жилым, в нем можно зарегистрироваться. При этом жилой дом, получивший статус садового, не должен использоваться в качестве места постоянного проживания.

Для подачи заявления на портале mos.ru нужно авторизоваться, в каталоге услуг перейти к разделу "Жилье, недвижимость, земля", выбрать подраздел "Смена категории помещения" и открыть вкладку "Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом".

В электронной форме нужно указать данные паспорта, прикрепить выписку из ЕГРН. Если права на объект зарегистрированы в Росреестре, то выписка не потребуется. В противном случае нужен будет правоустанавливающий документ. Также потребуется заключение об обследовании технического состояния объекта.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года. Он подчеркнул, что услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета благодаря проекту будут доступнее для заявителей, а их оказание – более оперативным.

Кроме того, специалисты департамента городского имущества Москвы смогут анализировать в режиме онлайн документы по сделкам с недвижимым имуществом и направлять их в Росреестр на регистрацию без личного участия граждан.