В Подмосковье асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги

В Подмосковье асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги. Такую картину наблюдали жители Подольска.

Дорожные рабочие поставили мангал прямо на обочине и как ни в чем не бывало жарили там шашлык.

Однако пикник продлился недолго. Идиллию прервали полицейские, которые приехали к поварам и составили протокол.

Ранее сотрудники МЧС застали мужчину за жаркой шашлыков на балконе. Спасатели получили сведения о возгорании в столичном районе Новогиреево в многоэтажке на Федеративном проспекте и прибыли на вызов.

Обеспокоивший соседей дым оказался не от возгорания, а от мангала. Хозяин квартиры решил приготовить мясо не выходя из дома, при этом он совершенно пренебрег правилами безопасности.