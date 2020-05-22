В МЧС заинтересовались видео с подстрегающими газон ножницами пожарными

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Главное управление МЧС по Новосибирской области проведет служебную проверку после публикации видео, на котором сотрудники пожарной части Каргатского района стригут траву канцелярскими ножницами, сообщает ТАСС.

Ролик, снятый во время уборки подведомственной территории, опубликовали в соцсетях. Снимающий его сотрудник рассказал, что в части нет ни бензинового триммера, ни косы.

В министерстве заявили, что ролик является постановочным, а все подразделения МЧС региона обеспечены техникой и оборудованием, в том числе для уборки территории.

Там намерены выяснить, было ли данное действие согласовано с руководством части. В отношении работников обещают применить меры дисциплинарного взыскания.

Ранее в жилом доме на востоке города сотрудники МЧС обнаружили мужчину, который жарил шашлыки на балконе, прибыв на вызов о пожаре.