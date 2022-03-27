Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за сутки госпитализировали 2 203 человека с коронавирусом. Это на 48,5% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Уменьшение количества госпитализаций произошло в 79 регионах России, рост отмечается в шести субъектах РФ.
Всего в России зафиксировали 23 280 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений пришлось на Санкт-Петербург – 1 105, Свердловскую область – 1 081, Воронежскую область – 954 и Москву – 867. В Московской области выявили 617 случаев.
От последствий COVID-19 за сутки скончались 338 человек, при этом выздоровели 47 540.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов заявил, что "Стелс-Омикрон" может стать преобладающим. По словам эксперта, это связано с его способностью быстро распространяться среди населения.
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