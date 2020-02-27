Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев

Масленичные гулянья помогут преодолеть стресс из-за темной зимы в Москве. Об этом заявила член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

"Масленица вызывает у людей положительные эмоции, потому что ассоциируется с завершением зимы. Главный психологический посыл – если наступила Масленица, значит скоро придет весна, которая символизирует прекрасное настроение, тепло, солнечные дни и отпуска", – цитирует Агентство "Москва" слова Челышевой.

Она пояснила, что в зимний период времени людям приходится ложиться и вставать, когда за окном темно. По ее мнению, все это провоцирует у человека депрессивное состояние, поэтому с наступлением весны появляется желание быстрее выйти на улицу, насладиться теплом и светом.

"В этом смысле Масленица наступает как нельзя кстати – после Нового года это, пожалуй, самый яркий и позитивный праздник в нашем календаре. Советую участвовать во всех праздничных гуляньях, угощаться блинами и другими лакомствами, приводить на праздник не только членов семьи, но и друзей", – сказала психолог.

Она также посоветовала всем во время масленичной недели уделить время на приготовление блинов, а после полакомиться ими самому, отнести своим друзьям и родственникам, а также не забыть про особенно нуждающихся людей.

"Советую как есть блины самому, так и раздавать их знакомым. Кроме того, блинами можно угостить нуждающихся – например, отнести в приют или центр помощи. Это, безусловно, позитивно скажется как на состоянии самого дарителя, так и на настроении людей, которым он сделает такой подарок", – заявила Челышева.

В настоящий момент в Москве продолжают праздновать Масленицу. В столице работают площадки фестиваля "Московская Масленица". На них проводят различные фуд-шоу и концерты, а также проходят выступления скоморохов и ряженых.

Основная площадка тематического праздника вот уже четвертый год находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок. Там предлагают попробовать блины с начинкой и без, а также посмотреть представления артистов и поучаствовать в мастер-классах.

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде – работают для гостей все 10 дней фестиваля.

Тематическую программу также подготовили в городских парках. Там 29 февраля и 1 марта ожидаются викторины, концерты и традиционные хороводы. К программе подключатся музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Парк Горького, "Сокольники" и другие парковые территории.

