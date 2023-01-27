Юрист оценил идею расширения льгот по земельному налогу для участников боевых действий

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Идея об увеличении льготы по земельному налогу для участников боевых действий и некоторых других категорий граждан требует внимательного изучения, заявил глава правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич. Об этом сообщает RT.

"В целом участников боевых действий надо уравнять. Это правильная история. Что касается объемов предоставляемой льготы, то трудно сказать, насколько это возможно", – сказал он.

По словам Бабича, для правильной оценки текущей ситуации на предмет необходимости принятия таких поправок требуется тщательное изучение статистических данных.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил вдвое увеличить льготу по земельному налогу для некоторых категорий граждан, в том числе участников боевых действий. С такой инициативой он обратился к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

Парламентарий уточнил, что сегодня для многодетных семей, инвалидов, участников ВОВ и некоторых других категорий граждан предусмотрена льгота: земельный налог уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка. Однако при достижении гражданами пенсионного возраста их льготы фактически уравниваются.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!