Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты

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В 2022 году россияне вдвое чаще стали закрывать потребительские кредиты раньше срока, сообщает газета "Известия" со ссылкой на БКИ "Скоринг Бюро".

Гендиректор бюро кредитных историй Олег Лагуткин пояснил, что в первые месяцы прошлого года средний уровень полного досрочного погашения по всем видам банковских займов увеличился сразу до 8%, а в отдельные периоды достигал 12,2%. При этом в 2020 и 2021 годах он почти не менялся и держался в районе 6,5–7%.

Самые серьезные изменения отмечаются по потребзаймам. Если в 2020 и 2021 годы в среднем полное досрочное погашение проходило по 9–9,5%, то в 2023 году этот показатель вырос до 18%, а в пиковые периоды и вовсе 23–26%.

По ипотеке данный показатель в отдельные месяцы достигал 1,7%, что в четыре раза выше значений за предыдущие периоды. По автокредитам также был рост, но менее выраженный.

Лагуткин объяснил, что россияне стали чаще гасить кредиты досрочно из-за желания отказаться от дополнительных заимствований в условиях неопределенности относительно уровня дохода и его стабильности в будущем.

В нескольких крупных банках подтвердили отмечаемую БКИ тенденцию. По мнению экспертов, причина роста досрочных погашений в желании заемщиков пораньше избавиться от долгов в условиях неопределенности.

Ранее юрист Елена Архипова посоветовала заемщикам, которые по каким-либо причинам не могут вовремя погасить кредит, не скрываться от банка, поскольку разрешить данную ситуацию можно в течение 90 дней с начала просрочки. Архипова пояснила, что по истечении этого срока банк имеет право обратиться в суд и в одностороннем порядке оформить судебный приказ об аресте счетов должника в свою пользу.

По ее словам, суд может начать удерживать деньги заемщика в пользу банка, а судебные приставы могут прийти к нему домой и провести опись имущества. Кроме того, суд может принять решение об ограничении выезда должника за границу.

Архипова отметила, что, если долг превышает 2,5 миллиона рублей, в отношении заемщика могут возбудить уголовное дело по статьям 315 и 177 УК РФ.

"Жизнь в большом городе": кредиты

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