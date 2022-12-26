Юрист прокомментировал идею связать тарифы ЖКУ с доходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин прокомментировал предложение Общественного совета при Минстрое РФ повысить тарифы на коммунальные услуги с учетом платежеспособности граждан. Об этом сообщает телеканал "360".

Он выразил мнение, что Минстрой продвигает интересы поставщиков услуг в связи с большим количеством инициатив, направленных на повышение тарифов.

"Предложение не стоит рассматривать всерьез, пока не будет комплексного предложения, а именно, за счет каких источников будут субсидироваться чрезмерные расходы граждан", – отметил эксперт.

Крохин пояснил, что в случае, если власти не будут субсидировать граждан, тогда "грош цена этой инициативе".

Между тем юрист отметил, что данными предложениями Минстрой пытается смягчить удар на фоне роста тарифов на ЖКУ.

Ранее руководитель комиссии жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова заявила, что оценка доступности тарифов необходима для того, чтобы большинство людей могли оплачивать квитанции, а остальные получали бы адресные субсидии.

По ее словам, существующие методики позволяют выяснить, сколько граждан в определенном регионе смогут платить за ЖКУ без ущерба для нормальной жизни, а скольким может не хватить денег на основные продукты.



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