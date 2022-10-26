Врач назвал причины заболеваемости гипертонией среди молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наиболее часто на проблемы с давлением жалуются пациенты старше 40 лет, однако в последнее время артериальная гипертония встречается и среди молодых людей, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Врач отметил, что скачки давления повышают риск развития сердечной недостаточности, при этом около 40% людей не знают о том, что у них развивается или уже есть гипертония.

"Считается, что в зоне риска по патологиям с давлением находятся люди после 40 лет. Однако в последнее время пациенты "молодеют", и проблемы могут возникать и в 30, и в 20 лет, и даже у подростков", – пояснил Тяжельников.

Специалист отметил, что основными причинами развития болезни являются стресс, переутомление, нездоровый образ жизни, лишний вес и вредные привычки.

Он рекомендовал иметь дома тонометр и самостоятельно измерять давление. Также врач посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.

"Тревожными симптомами являются частые головные боли, покраснение лица, нарушение концентрации внимания, утомляемость", – добавил он.

Ранее Тяжельников рассказал, что регулярная ходьба является самым простым и доступным способом поддержания работы сердечно-сосудистой системы.

По его словам, ходить нужно 6–7 раз в неделю по 30 минут и больше. Кардионагрузки помогают быть в тонусе сосудам, насыщают клетки и ткани кислородом, способствуют улучшению обмена веществ. Врач отметил, что для сердца также полезны бег, плавание, аэробика. При этом тренировки лучше начинать с малых нагрузок.



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