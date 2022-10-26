Синоптик исключила вероятность появления снега в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк исключила вероятность появления снега в Москве до конца недели из-за потепления. Об этом сообщает ТАСС.

"Осадки (до конца недели. – Прим. ред.) ожидаются в виде дождей ввиду того, что до конца текущей недели, в последних числах октября, нас ждет достаточно существенное потепление", – отметила метеоролог.

По ее словам, температурные значения будут почти на четыре градуса выше средних многолетних показателей. Поэтому, уточнила специалист, о снеге говорить еще рано.

Метеоролог рассказала, что в среду, 26 сентября, в столичном регионе будет без осадков и до 8 градусов. В этот день столбики термометров в Московском регионе поднимутся до отметки 3–8 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока. Его порывы могут быть до 8 метров в секунду.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что предстоящая зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой. По его словам, изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений, поэтому на температуру воздуха этой зимой будут влиять несколько факторов.



"Утро": 6 градусов тепла ожидается в столице 26 октября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!