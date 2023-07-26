Юрист оценил идею создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов

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Юрист Иван Соловьев, комментируя инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании квот в частных детсадах и школах для детей ветеранов боевых действий, назвал ее справедливой и правильной с социальной точки зрения. Об этом сообщает RT.

"Вопрос в том, как оно будет реализовываться на деле, какой правовой механизм будет предложен. Ведь частные учебные заведения принадлежат конкретным предпринимателям и не финансируются из средств госбюджета", – сообщил юрист.

Соловьев напомнил, что при получении ребенком частного образования учреждение является исполнителем, а родитель – заказчиком. Отношения сторон в этом вопросе регулируются законом "О защите прав потребителей".

Учитывая подобный аспект, юрист предположил, что финансово-правовая схема могла бы быть построена таким образом, при котором государство оплачивало бы обучение ребенка, а предприниматель выставлял бы счет со скидкой 30–60%.

"Это будет гарантией того, что владельцы частных школ не поднимут цены на обучение и не будут использовать данную ситуацию для некорректных обсуждений и жалоб", – заключил Соловьев.

Лантратова ранее аргументировала инициативу ростом числа частных учебных заведений в РФ и недоступность получения услуг в них для некоторых слоев населения. Она предложила Минпросвещения и Минфину РФ выделить 10% мест по квотам на общее число поступающих в учреждения.

