В ГД предложили ввести квоты в частных школах и детсадах для детей ветеранов

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Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минпросвещения и Минфин с предложением предусмотреть в частных школах и детских садах РФ квоты для детей ветеранов боевых действий. Об этом сообщает RT.

По ее словам, число частных учебных заведений в России растет, например, в период с 2021 по 2022 год их количество увеличилось примерно на 25 тысяч, до 200 тысяч детских садов и школ. Тем не менее они по-прежнему остаются недоступными для многих российских семей в силу дороговизны обучения там.

В этой связи Лантратова напомнила слова президента РФ, который заявил, что семьи участников СВО должны быть окружены заботой и почетом. После этого в российском законодательстве закрепили право таких детей на первоочередный прием в дошкольные и общеобразовательные организации. Задаче заботы о детях военнослужащих должно поспособствовать и закрепление за ними возможности бесплатно учиться в частных школах и детсадах, считает парламентарий.

"На основании изложенного прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части создания квот на безвозмездное обучение до 10% от общего числа поступающих в частные детские сады и частные школы для детей ветеранов боевых действий", – подытожила Лантратова.

Ранее Владимир Путин во время встречи с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым заявил, что российским властям "не нужно жадничать" в вопросе оказания помощи семьям военнослужащих.

