Грачевский прокомментировал скандал вокруг заявления дочери Успенского

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский прокомментировал Москве 24 скандал вокруг заявлений дочери Успенского, Татьяны об отце-тиране.
Он отметил, что не может давать оценку семейным отношениям между отцом и дочерью, поскольку он ничего об этом.
"Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос", – сказал Грачевский.
В то же время он подчеркнул, что Успенский как писатель сделал огромный вклад в развитие отечественной литературы. В связи с этим, по мнению Грачевского, премия может называться в честь него.
"Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем. Это великий российский, русский детский писатель!" – заключил Грачевский.
Ранее Татьяна Успенская назвала своего отца домашним насильником и сектантом. Она выступила против наименования новой премии в области детской литературы в честь известного писателя.
Бывшая жена Успенского Элеонора Филина подтвердила слова дочери о домашней тирании, однако в вопросе премии отказалась однозначно выразить свою точку зрения. Она считает, что это дело организаторов премии.
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