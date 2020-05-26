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Общество

14:21

Грачевский прокомментировал скандал вокруг заявления дочери Успенского

общество культура эксклюзив

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский прокомментировал Москве 24 скандал вокруг заявлений дочери Успенского, Татьяны об отце-тиране.

Он отметил, что не может давать оценку семейным отношениям между отцом и дочерью, поскольку он ничего об этом.

"Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос", – сказал Грачевский.

В то же время он подчеркнул, что Успенский как писатель сделал огромный вклад в развитие отечественной литературы. В связи с этим, по мнению Грачевского, премия может называться в честь него.

"Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем. Это великий российский, русский детский писатель!" – заключил Грачевский.

Ранее Татьяна Успенская назвала своего отца домашним насильником и сектантом. Она выступила против наименования новой премии в области детской литературы в честь известного писателя.

Бывшая жена Успенского Элеонора Филина подтвердила слова дочери о домашней тирании, однако в вопросе премии отказалась однозначно выразить свою точку зрения. Она считает, что это дело организаторов премии.

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